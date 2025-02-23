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Haber Merkezi

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi gerçekleştirildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki organizasyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Büyük coşkunun yaşandığı salona hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok konuda önemli mesajlar verdi.

Partinin yeni yol haritasına ilişkin mesajların verildiği programda partiye yeni katılanlar da dikkat çekti.

AK PARTİ'YE 3 YENİ MİLLETVEKİLİ

Bu kapsamda İyi Parti'den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Salim Ensarioğlu ve Gelecek Partisi'nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun, AK Parti'ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zun süredir kulislerde ismi geçen 3 milletvekilinin partiye katılımlarınını sahnede tebrik etti.

ROZETLERİNİ ERDOĞAN TAKTI

Erdoğan, yeni yol arkadaşlarına rozetlerini de elleriyle taktı. 3 isim daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.