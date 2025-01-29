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Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 2 Ocak 2025 tarihinde İyi Parti'den istifa ettiğini açıklamış ve 21 Ocak'ta AK Parti'ye katılmıştı.

Parti'ye katılımının ardından rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Zorlu, ilk partisinin grup toplantısına katıldı.

Zorlu, toplantı öncesi gazetecilere bazı açıklamalarda bulundu.

"ELEŞTİRİLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM"

Yalan siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştığının altını çizen Zorlu, "Benim için önemli bir gün. Yeni bir sürece girdik. Türk milletinin bir evladı olarak polemik siyasetinin hep dışında kalmaya çalıştım. Bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERİ SAYGIYLA KARŞILIYORUM"

Parti değiştirmesine yönelik gele tepki ve eleştirilere de cevap veren Zorlu şöyle konuştu:



