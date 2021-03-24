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    AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni MKYK kadrosu

    AK Parti'yi 2023'e taşıyacak yeni MKYK kadrosu

    AK Parti'de 50'den 75'e çıkarılan MKYK üyelerinin isimleri belli oldu. Listede dikkat çeken birçok isim var.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 14:02
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    AK Parti'de merakla beklenen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri belli oldu. Daha önce 50 kişiden oluşan MKYK üyelerinin sayısı 75'e çıkarıldı.

    MKYK listesinde partinin tecrübeli isimleri yerini korudu.

    Bunun yanı sıra MKYK'ya giren yeni isimler de dikkat çekti.

    ŞEYH SAİD'İN TORUNU

    Şeyh Said'in torunu Abdurrahim Fırat, AK Parti MKYK listesine girdi.

    AK Parti yi 2023 e taşıyacak yeni MKYK kadrosu #1

    2006 TÜRKİYE GÜZELİ

    MKYK'ya girin isimlerden biri de 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.

    AK Parti yi 2023 e taşıyacak yeni MKYK kadrosu #2

    MÜCAHİD BİRİNCİ

    İstanbul seçimlerinin ardından siyasette adından söz ettirmeye başlayan, Yavuz Bahadıroğlu'nun oğlu Mücahid Birinci de MKYK listesine girdi.

    AK Parti yi 2023 e taşıyacak yeni MKYK kadrosu #3

    TUBA VURAL ÇOKAL

    İyi Parti'den ayrılarak AK Parti'ye geçen ve parti rozetini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taktığı Tuba Vural Çokal da AK Parti MKYK listesinde kendisine yer buldu.

    AK Parti yi 2023 e taşıyacak yeni MKYK kadrosu #4

    KAGİDER'İN KURUCULARINDAN BİR İSİM

    KAGİDER'in kurucuları arasında yer alan Sunay Karamık da listede dikkat çeken isimlerden biri oldu.

    AK Parti yi 2023 e taşıyacak yeni MKYK kadrosu #5

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    AK Parti yi 2023 e taşıyacak yeni MKYK kadrosu #6

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