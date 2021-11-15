AK Parti'de gündem asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'da asgari ücret konusu tüm boyutlarıyla ele alınacak.

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren gelecek yılki asgari ücret zam oranı hükümetin de gündeminde.

Yeni yıla yaklaştığımız bu günlerde kamuoyunun en önemli maddelerinden biri haline helen konu, enine boyuna bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında görüşülecek.

GÜNDEM ASGARİ ÜCRET

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda pazarlıkların başlamasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda çalışmalar masaya yatırılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın asgari ücret kapsamında yürüttüğü bir çalışma toplantıda Erdoğan'a sunulacak.

Toplumun çeşitli kesimlerinden gelen MKYK üyeleri ise işçi ve işveren topluluklarından aldıkları mesajları Cumhurbaşkanı'na iletecek.

ZAM ORANINDA BEKLENTİ YÜKSEK

Özellikle bu yıl hükümet üyelerinin asgari ücret zammının yüksek olacağı yönündeki açıklamaları beklentiyi de yükseltti.

Bu kapsamda, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını söylemişti.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU GÖRÜŞMESİ

Toplantıda siyaset gündemi de masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu ile yaptığı görüşme ve kamuoyuna yansımaları da toplantıda ele alınacak konulardan biri olacak.

Diğer yandan TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri, 5. yargı paketi de görüşülece konular arasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak toplantıda ekonomi gündemine ilişkin zincir marketlerde uygulanan fahiş fiyat ve gıda enflasyonu gibi konular da ele alınacak.



