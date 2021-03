Akademik Çalışma Programı nedir, başvurular ne zaman? Akademik Çalışma Programı başvuru şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden Akademik Çalışma Programı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Peki, Akademik Çalışma Programı nedir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni başlatılan Akademik Çalışma Programı kapsamında, lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmaları destekleyeceklerini belirtti.

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI NEDİR?

Lisans, yüksek lisans, doktora programı öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programdır.

Akademik Çalışma Programı ile lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini araştırma yapmaya teşvik etmek, öğrencileri destekleyerek işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik beşeri sermaye havuzunun genişletilmesine katkı sağlamak, başarılı ülke uygulamalarının incelenerek ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturacak akademik yayınların sayısını artırmak ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanarak ülke menfaatlerine yönelik politikaların oluşturulmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Söz konusu program ile gençlerin çalışma hayatına katkısı ve istihdam alanına hazırlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Akademik Çalışma Programına başvurular başladı. Yarınların teminatı gençlerimiz tarafından çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlanacak akademik çalışmaları destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölüm sınırlamasının olmadığı programa ilişkin başvurular, akademi.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak. 15 Mart'ta yani bugün başlayan başvurular, 14 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

Söz konusu program ile lisans öğrencilerine 2500 lira, yüksek lisans öğrencilerine 5000 lira, doktora öğrencilerine ise 7500 lira ödenecek.

AKADEMİK ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Akademik Çalışma Programı'na başvuracak kişilerde aranan şartlar şu şekildedir: Lisans , yüksek lisans ve doktora öğrencileri, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın çalışma hayatı ve istihdam alanında akademik çalışma programına başvurabilecek.

Lisans öğrencileri için şartlar: Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak 3,30 veya 83,66 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 70 puan almış olmak

Program başvuru döneminde, üniversite hazırlık sınıfı yarıyıl dönemleri hariç, 4. yarıyılı tamamlamış olmak

Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 5.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum veya kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

Yüksek lisans için: Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

Tez aşamasında olmak ya da ders aşamasında olmakla birlikte tez önerisini hazırlamış olmak

Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 7.500 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

Özel öğrenci statüsünde olmamak

Doktora öğrencileri için: Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı aktif statüde öğrenci olmak, 3,50 veya 88,33 puan ve üzerinde genel akademik not ortalamasına sahip olmak

Başvuru tarihinden önceki 5 yıl içerisinde alınmış olması şartıyla YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birinden en az 80 puan almış olmak

Doktora yeterlilik sınavında başarılı olmak ve tez çalışmasını gerçekleştiriyor olmak

Başvuru sırasında, belirlenen akademik çalışma alanlarında kaynakça ve dipnotlar hariç 10.000 kelimeyi geçmeyecek akademik bir çalışma hazırlamak

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel olmamak

Özel öğrenci statüsünde olmamak

Öğrenciler, herhangi bir bölüm sınırlaması olmaksızın Akademik Çalışma Programına başvuru yapabileceklerdir. Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, belirlenen şartları sağlamaları koşuluyla programa başvurabilir. Aynı anda lisans ve lisansüstü öğrenim gören kişiler de programa başvurabilirler. Bu durumdaki kişiler için lisansüstü eğitim için belirlenen şartlar esas alınacaktır.