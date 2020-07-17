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    Akar: Ayasofya'yla ilgili diğer devletlerin söz hakkı yok

    Milli Savunma Bakanı Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 17.07.2020 - 15:38
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    Akar: Ayasofya'yla ilgili diğer devletlerin söz hakkı yok

    Milli Savunma Bakanı Akar, "Ayasofya'yla ilgili Türkiye ve Türk milleti dışında hiçbir kişi, kurum ve devletin söz söyleme hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

    Bakan Akar ayrıca, Fransız gemisine taciz iddiası ile ilgili ise "Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz. Kapatmalarına izin vermeyecek, sonuna kadar götüreceğiz." dedi.

    Ayrıntılar gelecek...

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