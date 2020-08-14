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    Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor.
    • AA
    • 14.08.2020 - 13:00
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    Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Donanma Komutanlığına geldi.

    Akar'a beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik ediyor.

    İNCELEME YAPIYOR

    Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

    Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında #1

    Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında #2

    Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında #3

    Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında #4

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