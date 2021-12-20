Akaryakıt fiyatlarına zam geldi

Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62, motorine 55, LPG’ye de 57 kuruş zam yapıldı.

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor...

Bunun üzerine akaryakıt fiyatlarında da hemen hemen her gün zamma gidiliyor.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) yeni bir zam haberi daha duyurdu.

BENZİNE, MOTORİNE VE LPG'YE ZAM

21 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde; benzinin litre fiyatında 62, motorinin litre fiyatında 55 ve LPG'nin litre fiyatında 57 kuruş fiyat artışı gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde son olarak motorine 1,14, benzine 69, LPG’ye 70 kuruş zam yapılmıştı.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.