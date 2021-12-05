Akaryakıt fiyatları nasıl ve neye göre belirleniyor

Akaryakıt fiyatları nasıl ve neye göre belirleniyor

Petrolün pompaya yolcuğunda fiyata yansıyan tüm faktörleri detaylarıyla anlattık.

Yağmur Dinç / yagmur.dinc@ensonhaber.com

Akaryakıt fiyatlarında yaşadığımız zam/indirim kararlarının ardından bu sürecin nasıl işlediği de merak konusu oldu.

Pandemi, dolar kuru, arz talep ilişkisi derken 10 liraya dayanan fiyatlar, sürücülerin adeta cebini yakıyor.

Petrolün pompaya yolculuğunu etkileyen hem maddi hem de siyasi faktörler, enerji piyasasını şekillendirmede büyük rol sahibi.

Peki akaryakıt fiyatlarında neden bu kadar sık değişim yaşıyoruz? Fiyatların belirlenme yolculuğu ve yükselişin nedenlerini mercek altına aldık.

Akaryakıt fiyatları nasıl ve neye göre belirleniyor VİDEO