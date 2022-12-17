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    Akaryakıt fiyatlarında son durum! 17 Aralık 2022 Cumartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

    Benzin ve moroine gelen zamlardan sonra güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başladı. İşte 16 Aralık 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...
    • 17.12.2022 - 10:42
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    Akaryakıt fiyatlarında son durum! 17 Aralık 2022 Cumartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

    Benzin grubuna 16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam gelmişti.

    Ardından motorin fiyatlarına 17 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL zam geldi.

    Benzin ve motorine gelen üst üste zamlardan sonra akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

    Akaryakıt fiyatlarında son durum! 17 Aralık 2022 Cumartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? #1

    İstanbul 17 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 22,80 TL

    Benzin litre fiyatı 18,49 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 17 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 22,97 TL

    Benzin litre fiyatı 18,70 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 17 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 23,04 TL

    Benzin litre fiyatı 18,70 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Akaryakıt fiyatlarında son durum! 17 Aralık 2022 Cumartesi benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? #2


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