Akaryakıt fiyatlarında son durum! Otogaza bu gece yarısından itibaren zam geliyor
ensonhaber.com

Son dönemlerde inişli çıkışlı devam eden akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor.

Özellikle sürücüler, hafta boyunca sıkça değişen ve fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor.

Öyle ki, benzin ve motorinin litresi bir süredir 36-37 TL seviyelerinden satılıyor.

Bu kez ise bir haberi gündemde.

LPG'ye zam geliyor

Benzin ve motorinin ardından şimdi de LPG'ye (otogaz) zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren LPG'nin litresine 1 lira 31 kuruşluk zam yapılacak.

Zam sonrası fiyatlar

Gelecek son zamla birlikte otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59, İzmir’de 17,32 ve Ankara’da ise 17,58 TL’ye yükselecek.

Son olarak benzin ve motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,92 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36,83 liradan satılıyor.