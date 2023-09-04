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Akaryakıt fiyatlarında son durum! Otogaza bu gece yarısından itibaren zam geliyor Abone Olun

Akaryakıt fiyatlarında son durum! Otogaza bu gece yarısından itibaren zam geliyor Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,31 TL fiyat artışı bekleniyor. Motorin ve benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor.

ensonhaber.com Son dönemlerde inişli çıkışlı devam eden akaryakıt fiyatları gündemde yer alıyor. Özellikle sürücüler, hafta boyunca sıkça değişen benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu yakından takip ediyor. Öyle ki, benzin ve motorinin litresi bir süredir 36-37 TL seviyelerinden satılıyor. Bu kez ise bir zam haberi gündemde. LPG'ye zam geliyor Benzin ve motorinin ardından şimdi de LPG'ye (otogaz) zam bekleniyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bu gece yarısından itibaren LPG'nin litresine 1 lira 31 kuruşluk zam yapılacak. Zam sonrası fiyatlar Gelecek son zamla birlikte otogaz fiyatı ortalama olarak litre başına İstanbul’da 17,59, İzmir’de 17,32 ve Ankara’da ise 17,58 TL’ye yükselecek. Son olarak benzin ve motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Güncel fiyatlar İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36,83 liradan satılıyor.

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