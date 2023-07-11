Akaryakıta bir zam daha! Motorinin litre fiyatı benzine yaklaşıyor: Çarşamba gününden itibaren.. KDV'nin yüzde 20'ye yükseltilmesinin ardından akaryakıta zam geldi. Son olarak 12 Temmuz Çarşamba günü gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 7 kuruş daha zamlanacak.

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Akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı en fazla akaryakıt sektörünü etkiledi.

Brent petrolde yaşanan hareketlilikle birlikte fiyatlar bir iniyor, bir çıkıyor.

Böylelikle araç sürücülerini yakından ilgilendiren benzin ve motorin fiyatları, hafta içinde çok kez değişime uğruyor.

KDV zammı pompaya yansıdı

Bayram öncesi ve sonrası gelen zamlara KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesi de eklenmişti.

Son olarak benzinin litresine 40 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 38 kuruş zam gelmişti.

Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam daha

Sektör kaynaklarından gelen bilgiye göre, motorin bir kez daha zamlanıyor.

12 Temmuz Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruşluk zam bekleniyor.

Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Zamla birlikte iki grupta da fiyatlar kafa kafaya gelecek.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.20 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 26.65 liradan satılıyor.