Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 2021 Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları

Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? 2021 Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belirlendi. Bunun üzerine akaryakıta zam mı geldi? sorusu gündeme taşındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'nin 20 Mayıs 2021 Tarihli ve 31486. sayısında yer alan kararda, tavan fiyat uygulaması sona eren akaryakıta ÖTV zammı geldiği belirtildi.

ÖTV zammı nedeniyle akaryakıt fiyatlarının güncel hali merak edildi. Araç sahipleri, arama motorlarında ''Akaryakıta zam mı geldi, ne kadar? Akaryakıt zammı ne zaman başlayacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar? İşte 2021 Benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ, NE KADAR?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belirlendi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, tavan fiyat uygulamasının kalkmasıyla, benzine 55, motorine 67, LPG'ye de 35 kuruşluk artış gerçekleştiği belirtildi. Bu artışların pompa fiyatlarına yansıyacağı ifade edildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi oranı 1 lira 33 kuruş olacak.

98 oktan kurşunsuz benzininin özel tüketim vergisi ise litre başına 1 lira 58 kuruş olarak açıklandı. Motorinin litresinden alınacak ÖTV ise 1 lira 29 kuruş olurken, LPG'ninki ise 81 kuruş olarak belirlendi.

BENZİN ZAMMI: 55 kuruş

MOTRİN ZAMMI: 67 kuruş

LPG ZAMMI: 35 kuruş

AKARYAKIT ZAMMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Akaryakıta uygulanan zamların bugün yayımlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girmesi sonucunda, 20 Mayıs 2021 tarihi yani bugünden itibaren yapılacak akaryakıt alışverişlerinde zamlı tarifenin kullanılması bekleniyor.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI SONA ERDİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması, 17 Mayıs'ta sona erdi.

İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu. Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.