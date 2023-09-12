Motorine bir zam daha! 40 TL'yi geçiyor... İnişli çıkışlı devam eden akaryakıt fiyatlarına bir zam daha bekleniyor. Buna göre 13 Eylül'den itibaren motorine 2,03 TL zam gelmesi bekleniyor.

ensonhaber.com Türkiye'deki akaryakıt satış fiyatı, dünyadaki petrol üreticilerinin stokları ve üretim kararlarından etkileniyor. Suudi Arabistan, temmuzda aldığı petrol üretiminde kesintiye gitme kararını eylülde de sürdüreceğini açıkladı. Bu kapsamda 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettirilecek. Brent petrolün varil fiyatı ise yükselmeye devam ediyor. Tabela bir kez daha değişiyor Bugün 90,89 dolara çıkan Brent petrol fiyatı, Türkiye'deki satış fiyatlarına da yükseliş olarak yansıyor. Art arda gelen zamlar tepki çekerken, motorin grubunda tabela bir kez daha değişiyor. Motorine zam 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorine 2,03 TL zam gelecek. Gelen son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 40 TL’yi geçecek. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Motorin İstanbul'da 40 TL'yi geçecek Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 40,03, Ankara'da 40,57 ve İzmir'de ise 40,74 TL'ye yükselecek.

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