Akaryakıtta tabela yine değişiyor! Motorine yeni zam geliyor Sektör kaynakalarından edinilen bilgiye göre motorine bir zam daha geliyor. Pazartesi gecesi gelmesi beklenen zam tutarı 1 TL 38 kuruş. Böylelikle motorinin litre fiyatı 42 TL'ye dayanıyor.

ensonhaber.com

Sürücülerin gözü, inişli çıkışlı devam eden akaryakıt ücretlerinde.

Sık sık değişime uğrayan fiyatlar, kimi zaman sürücülere nefes olurken kimi zaman da çileden çıkarıyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde, motorine 1 lira 15 kuruşluk zam geldi.

Zam dalgası hız kesmeden devam ediyor.

Brent petrolde yaşanan hareketlilik zammı da beraberinde getirdi.

Tabela bir kez daha değişiyor.

Motorine zam üstüne zam

Motorine salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 38 kuruş yeni bir zam daha gelceği belirtildi.

Böylelikle motorinin litre fiyatı 42 TL'ye dayanacak.

Buna göre 45 litrelik bir araç deposu, bin 900 TL civarına fullenecek.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.21 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 36.91 liradan satılıyor.