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    Akaryakıtta dev indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim geliyor? 7 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları

    Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Motorin ve benzine dev indirim yolda. 7 Aralık 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
    • 07.12.2022 - 09:11
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    Akaryakıtta dev indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim geliyor? 7 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Son zamanlarda düşüşe geçmesi, indirim haberlerini beraberinde getiriyor.

    Son olarak 6 Aralık 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 66 kuruş indirim gelmişti.

    Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara akaryakıt için sevindiren haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.

    Motorin ve benzine büyük indirim

    8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, motorin grubunda ise 1,88 TL fiyat indirimi bekleniyor.

    Akaryakıtta dev indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim geliyor? 7 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları #1

    İstanbul 7 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 22,93 TL

    Benzin litre fiyatı 20,17 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 7 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 23,06 TL

    Benzin litre fiyatı 20,33 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 7 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 23,13 TL

    Benzin litre fiyatı 20,34 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Akaryakıtta dev indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim geliyor? 7 Aralık 2022 akaryakıt fiyatları #2


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