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- Akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 28 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 28 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları
- 28.11.2022 - 11:24
Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.
Son olarak 25 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 47 kuruş indirim yapıldı.
Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara motorin için sevindiren haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.
Motorine indirim mi geliyor?
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim geleceği öğrenildi.
İstanbul 28 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 23,90 TL
Benzin litre fiyatı 20,17 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
Ankara 28 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,03 TL
Benzin litre fiyatı 20,33 TL
LPG litre fiyatı 10,79 TL
İzmir 28 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,07 TL
Benzin litre fiyatı 20,34 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL