Petrol
81.12
-3.09%
Euro
19.4599
0.27%
Dolar
18.63
-0.02%
Altın
1.053
0.20%
Borsa
4878
0.00%
Bitcoin
308.884
-1.89%
BTXN Coin
5.78
-0.51%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 28 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları

    Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken tabela bir kez daha değişiyor. Motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
    • 28.11.2022 - 11:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 28 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Benzin grubunda ise son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyordu.

    Son olarak 25 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 47 kuruş indirim yapıldı.

    Peş peşe gelen indirim ve zam haberlerinden sonra vatandaşlara motorin için sevindiren haber geldi. Arama motorlarında yeni akaryakıt fiyatları sorgulanıyor.

    Motorine indirim mi geliyor?

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 82 kuruş indirim geleceği öğrenildi.

    Akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 28 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları #1

    İstanbul 28 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 23,90 TL

    Benzin litre fiyatı 20,17 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 28 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,03 TL

    Benzin litre fiyatı 20,33 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 28 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,07 TL

    Benzin litre fiyatı 20,34 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 28 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları #2


    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!
    Advertorial

    Piyasada en çok konuşulan yatırım robotu ücretsiz!

    Düzce'de tekrar deprem mi oldu? 27 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
    Gündem

    Düzce'de tekrar deprem mi oldu? 27 Kasım günü nerede deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

    Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi aşka geldi
    Magazin

    Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi aşka geldi

    Görüş Bildir