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Akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 28 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıtta fiyatlar yine değişiyor! Motorine indirim mi geliyor? 28 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları

Akaryakıtta dalgalanmalar devam ederken tabela bir kez daha değişiyor. Motorine indirim mi geliyor? Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...