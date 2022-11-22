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    Akaryakıtta indirim müjdesi! Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları

    Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzin ve motorine indirim mi geliyor? 22 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
    • 22.11.2022 - 11:50
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    Akaryakıtta indirim müjdesi! Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları

    Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

    Benzin litre fiyatına 1,31 TL, otogaza ise 49 kuruş zam gelmişti. Son olarak 15.11.2022 Salı günü itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.

    Benzin grubunda son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyor. 17 Kasım 2022 itibariyle benzin litre fiyatına 77 kuruş indirim gelmişti. Motorin fiyatları değişmemişti.

    Son olarak 19 Kasım 2022 Cumartesi (bugün) gününden itibaren benzin litre fiyatına 75 kuruş indirim geldi.

    Araç sahipleri, “Benzine bir kez daha indirim mi geldi? 22 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

    Benzine indirim mi geliyor?

    23 Kasım 2022 Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor. İndirim bu gece yarısı pompaya yansıyacak. Motorin grubu ile LPG'ye herhangi bir indirim gözükmüyor.

    Akaryakıtta indirim müjdesi! Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları #1

    İstanbul 22 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,79 TL

    Benzin litre fiyatı 21,18 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Ankara 22 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,89 TL

    Benzin litre fiyatı 21,32 TL

    LPG litre fiyatı 10,79 TL

    İzmir 22 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları

    Motorin litre fiyatı 24,93 TL

    Benzin litre fiyatı 21,31 TL

    LPG litre fiyatı 10,54 TL

    Akaryakıtta indirim müjdesi! Benzine indirim mi geliyor? 22 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları #2


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