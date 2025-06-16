Akaryakıtta tarife değişecek: Motorine zam

Haber Merkezi

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişti.

Vatandaşların sıklıkla takip ettiği akaryakıt fiyatları, bu kez üzecek.

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzine zam olarak yansıdı.

Benzine gelen zammın ardından ise şimdi gözler motorine çevrildi...

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da zamlanıyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1.7 lira zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına zam beklenmiyor.

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi gelen zamla birlikte İstanbul'da 49.34 lira, Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.