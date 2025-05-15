Akaryakıtta tarife değişti

Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişimler sonrası vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimleri izliyor.

Son olarak motorin ve benzine gelen indirim sonrası akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

Bu sefer yaşanan gelişme ise fiyatları yakından takip eden vatandaşları üzdü.

Dün benzine, bu gece de motorine zam geldi.

MOTORİNE ZAM

Dün benzin fiyatına 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi.

Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin 46.78 lira, motorin 46.05 liradan satılıyor.

Ankara'da ise 47.4 lira, motorin 46.86 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.