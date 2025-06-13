Akaryakıtta tarife değişti: Benzine zam

Haber Merkezi

Akaryakıtta bir kez daha tabela değişti.

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, benzine zam olarak yansıdı.

1 LİRA 46 KURUŞ ZAM

Benzinin litresine bugün itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 46 kuruş zam geldi.

Zam ile birlikte Antalya, Diyarbakır gibi bazı şehirlerde benzinin litresi 50 TL'yi aştı.

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17 Haziran'dan geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,70 TL, motorin grubunda 1,30 TL fiyat artışı bekleniyor.

Bugünden itibaren de benzin fiyatlarına yapılan zam yürürlüğe girmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)

Benzin: 48.39 TL

Motorin: 46.23 TL

Otogaz: 25.09 TL

İstanbul (Anadolu)

Benzin: 48.24 TL

Motorin: 46.11 TL

Otogaz: 24.49 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 49.08 TL

Motorin litre fiyatı: 47.10 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 49.41 TL

Motorin litre fiyatı: 47.43 TL

Adana

Benzin litre fiyatı: 49.94 TL

Motorin litre fiyatı: 47.96 TL

Trabzon

Benzin litre fiyatı: 49.86 TL

Motorin litre fiyatı: 47.86 TL

Diyarbakır

Benzin litre fiyatı: 50.40 TL

Motorin litre fiyatı: 48.44 TL

Antalya

Benzin litre fiyatı: 50.23 TL

Motorin litre fiyatı: 48.22 TL