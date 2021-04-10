Akaryakıtta tavan fiyat güncellendi

EPDK, iki ay süreyle uygulayacağı akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin kararında Ankara ve İstanbul'da değişikliğe gitti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce 17 Mart'ta yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan kar oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin fiyat farkı tablosunda kurum tekrar değişikliğe gitti

İSTANBUL ANADOLU YAKASI VE ANKARA

Buna göre, Ankara'da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi.

Ankara'da en yüksek 7,13 lira olan benzinin litresi 7,15 liraya, motorinin litresi ise 6,49 liradan 6,51 liraya çıkarıldı.

Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakası'nda 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi.

Anadolu Yakası'nda benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan 7,09 liraya, motorinin ise 6,44 liradan 6,45 liraya yükseltildi.

İzmir'de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı.