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    Akaryakıtta tavan fiyat güncellendi

    Akaryakıtta tavan fiyat güncellendi

    EPDK, iki ay süreyle uygulayacağı akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin kararında Ankara ve İstanbul'da değişikliğe gitti.
    • AA & Ensonhaber
    • 10.04.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 10:16
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    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından daha önce 17 Mart'ta yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan kar oyunlarının tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

    81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin fiyat farkı tablosunda kurum tekrar değişikliğe gitti

    İSTANBUL ANADOLU YAKASI VE ANKARA

    Buna göre, Ankara'da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi.

    Ankara'da en yüksek 7,13 lira olan benzinin litresi 7,15 liraya, motorinin litresi ise 6,49 liradan 6,51 liraya çıkarıldı.

    Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakası'nda 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi.

    Anadolu Yakası'nda  benzinin litresi en yüksek 7,08 liradan 7,09 liraya, motorinin ise 6,44 liradan 6,45 liraya yükseltildi.

    İzmir'de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı.

    Akaryakıtta tavan fiyat güncellendi #1

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