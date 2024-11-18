Akaryakıtta vergi kaçağına önlem: UTTS'nin ilk montajı yapıldı

AA

Akaryakıttaki vergi kaçağının önlenmesi için harekete geçildi.

Bu kapsamda Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) geliştirilirken montajlar da başladı.

Turpak'tan yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ülkede 78 şirketi 1000 noktada araçlara montaj yapmak üzere yetkilendirdi.

İLK MONTAJ YAPILDI

Bu kapsamda, Türkiye'deki ilk UTTS montajı, Turpak tarafından gerçekleştirildi.

Taşıtların yakıt deposu yanına montajı yapılan Taşıt Tanıma Birimi (TTB), sahip olduğu özel teknoloji sayesinde söküldüğünde kullanılmaz hale geliyor.

Türkiye genelinde 8 milyon ticari araca uygulanması planlanan sistemle akaryakıt satışlarının dijital olarak kayıt altına alınması sağlanarak, sektördeki şeffaflığın artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi hedefleniyor.

MANUEL GİRİŞLER ENGELLENECEK

TTB ve diğer ekipmanlar sayesinde, pompa yazar kasalara plaka bilgisi otomatik olarak iletilerek manuel girişler engellenecek.

Sistemle akaryakıt alımlarını gider olarak gösterebilecek ticari araç sahiplerinin, 31 Aralık'a kadar TTB montajını tamamlaması gerekiyor.