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    Akaryakıtta yeni zamlar: Kur düşse de artış geri alınmadı

    Akaryakıtta yeni zamlar: Kur düşse de artış geri alınmadı

    Akaryakıt fiyatlarına gelen son zamla birlikte benzinin litresi 25 lirayı, motorinin litresi ise 24 lirayı geride bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 28.05.2022 - 12:11
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    Döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

    Dolardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına anında yansırken, geceden itibaren gerçekleşen düşüş ise görmezden gelindi.

    Kur düşse de artış geri alınmadı.

    Benzine 70, motorine 97 kuruş zam

    Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı.

    Ayrıca benzine dün 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

    Üç büyükşehirdeki fiyatlandırma

    Bu zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 25.01 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13 TL'ye çıktı.

    İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'tan 24,57 TL'ye çıktı.

    Akaryakıtta yeni zamlar: Kur düşse de artış geri alınmadı #1


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