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    Akaryakıtta zam fırsatçılığı: Benzin yok deyip indirimi geciktiriyorlar

    Akaryakıta getirilen zamlardan önce benzin almaya istasyonlara gidenlerin, türlü bahanelerle geri yollandığı belirtilirken, getirilen indirimlerin de bazı istasyonlarda geç uygulandığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2021 - 04:55
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 05:28
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    Akaryakıtta zam fırsatçılığı: Benzin yok deyip indirimi geciktiriyorlar

    Dünya genelinde enerji fiyatlarının yükselişe geçmesi Türkiye'yi de tesiri altına alırken, gıdada olduğu gibi yakıtta da fırsatçılar harekete geçti.

    2 GÜNDE 72 KURUŞLUK ZAM YAPILDI

    Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar Türkiye'de benzin, motorin ve LPG fiyatlarına peş peşe zamlar getirirken, son 2 günde toplamda 72 kuruşluk zam yapıldı.

    Akaryakıtta zam fırsatçılığı: Benzin yok deyip indirimi geciktiriyorlar #1

    "DEPOMUZ BOŞ" DİYEREK MÜŞTERİLERİ GERİ GÖNDERDİLER

    Zamdan önce benzin, mazot ve LPG almaya gidenlerin, "depomuz boş, sistem ağrızalandı" ya da "tanker gelmedi" yalanlarıyla geri gönderildikleri öğrenildi.

    ZAMMI ANINDA YANSITAN BAZI İSTASYONLAR, İNDİRİMİ GEÇ YANSITTI

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 25 kuruş indirim yapıldı.

    Akaryakıtta gelen zammı anında pompaya yansıtan bazı istasyonların, indirimi de bilerek geç uygulamaya koyduğu belirtildi.

    3 BÜYÜKŞEHİRDE BENZİNİN FİYATI

    Gerçekleşen indirime göre Ankara ve İzmir'de benzinin litre fiyatı 8,51 kuruş olarak belirlenirken İstanbul'da ise fiyat 8,42 kuruş olarak pompaya yansıyacak.

    Akaryakıtta zam fırsatçılığı: Benzin yok deyip indirimi geciktiriyorlar #2

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