Motorinin ardından LPG'ye de zam geliyor 2 Ağustos Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 2 lira zam geliyor. Böylelikle LPG'nin litre fiyatı 16,23 liraya yükselecek.

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Döviz kurlarındaki artış, brent petrol ve KDV ile ÖTV zammının etkileri sürüyor.

Gelen zamlardan ise en fazla akaryakıt sektörü etkileniyor.

Öyle ki, benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükselmişti.

Hafta boyunca bir inip bir çıkan fiyatlar, sürücüleri ise zorluyor.

Son olarak motorin grubuna dün gece 1,07 zam geldi.

Bunun üzerine İstanbul'da son zamla 35.35 TL’yi bulan motorinin yeni fiyatı 37 TL'ye yaklaştı.

Benzinin litresi ise ortalama 36,09 TL'de satılıyor.

LPG'ye 2 lira zam

Çok geçmeden sektör kaynaklarından yeni bir zam haberi daha geldi. Şimdi ise LPG'de yükseliş bekleniyor.

Yarından itibaren LPG'ye 2 lira zam yapılacağı belirtildi.

16 lirayı aşacak

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG’nin litre fiyatı 15,80 liraya, Anadolu Yakası’nda 16,23 liraya yükselecek.