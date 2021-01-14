Akbil HES kodu eşleştirme nereden yapılır? İstanbulkart HES kodu nasıl tanımlanır?

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu kıldığı HES kodunun, artık İstanbul'da toplu taşımalarda da kullanılacak. Peki Akbile HES kodu nasıl ve nereden tanımlanır? İşte detaylar..

Şehir içi ulaşımın daha güvenli hale getirilmesi için salgın sürecinde geliştiriken HES kodu uygulaması artık toplu taşımalarda da zorunlu hale getiriliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullanan vatandaşların HES kodlarını İstanbulkart'larına tanımlamalarının zorunlu olduğunu açıkladı.

Toplu taşıma kullanan yolcular yetkililerden gelen uyarılarla HEs kodu eşleştirme konusunda bilgilendiriliyor. Vatandaşların cuma gününe kadar İstanbulkart'ları ile HES kodunu eşleştirmesi gerekiyor.

Peki, İstanbul kart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? İstanbul kart HES kodu zorunlu mu?

İSTANBULKART HES KODU ZORUNLU MU?

İstanbulkart HES Kodu yükleme ve eşleştirme işlemi için detaylar belli oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı kararda toplu ulaşımda HES kodu kontrolü yapılması zorunlu hale getirildi.

Halk sağlığını güvence altına alan bu karar ile birlikte, pandemi döneminde, şehir içi ulaşımının daha güvenli hale getirilmesi hedeflenmektedir.

15 Ocak tarihine kadar İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek.

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre,tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır.

Koronavirüs tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

AKBİL HES KODU TANIMLAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığının HES uygulaması ya da SMS üzerinden alınan HES kodu ile birlikte kişisel bilgilerini "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesindeki gerekli alanlara girerek eşleştirme işlemi yapılabilecek.

İstanbulkart numaranız, kimlik ve iletişim bilgilerinizi doldurduktan sonra telefonunuza gelen doğrulama kodunu girerek İstanbulkart ile HES kodunuzu eşleştirebilirsiniz.

Eşleştirme işlemini internetten yapamayan vatandaşlar, İstanbul'daki herhangi bir akbil bayii'den gerçekleştirebilirler.

İşlem sırasında sıkıntı yaşayan vatandaşlar ALO 153’ü arayarak destek alabilmektedir.

SMS İLE HES KODU ALMA

Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilecek.

Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak.