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- Akbil ücretleri 2022: Aylık akbil ne kadar, kaç TL?
Akbil ücretleri 2022: Aylık akbil ne kadar, kaç TL?
İstanbul'da İETT ve diğer toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bu zammın duyurulmasının ardından, "Aylık akbil ne kadar, kaç TL?" soruları araştırılmaya başlandı.
- Haber Merkezi
- 25.12.2021 - 13:32
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı dün gerçekleşti.
Toplantıda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu.
Toplu taşımanın çok sık kullanıldığı İstanbul'da, yapılan zam oranları araştırılmaya başlandı.
Özellikle işe otobüs kullanarak gidip gelenler, 2022 yılına yansıyacak zammı merak ediyor.
Peki, Akbil ücretleri 2022: Aylık akbil ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı...
AKBİL ÜCRETLERİ NE KADAR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alındı.
- Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseldi.
- Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya, metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.