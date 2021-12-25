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Akbil ücretleri 2022: Aylık akbil ne kadar, kaç TL?

Akbil ücretleri 2022: Aylık akbil ne kadar, kaç TL?

İstanbul'da İETT ve diğer toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Bu zammın duyurulmasının ardından, "Aylık akbil ne kadar, kaç TL?" soruları araştırılmaya başlandı.