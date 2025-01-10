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İHA

Mersin güne hareketli başladı...

Belediyelerde terör odaklarına yer yok ve olmayacak.

Bu kapsamda da Mersin'de DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ve Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 meclis üyesinin gözaltına alındığı bildirildi.

"TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU" DÜĞMEYE BASTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

EKİPLERDEN EŞ ZAMANLI OPERASYON

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ve DEM Parti Meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıkları bildirildi.

ÇEVİK KUVVET ÖNLEM ALDI

Öte yandan operasyonun ardından Akdeniz Belediye binası çevresinde TOMA araçları ve çevik kuvvet ekiplerince önlem alındı.