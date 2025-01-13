Akdeniz Belediyesi'nde kayyum göreve başladı

İHA

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 4 gün önce DEM Partili Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan, meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan 6 şüpheli de 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanuna Aykırılık' ve '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla mahkemeye çıktı.

AKDENİZ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI: 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Yakup Danış adli kontrol şartı ile serbest kaldı, Başkan Sarıyıldız ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı da tutuklanmalar sonrasında Başkan Sarıyıldız'ı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

KAYMAKAM ŞENER ATANDI: GÖREVİNE BAŞLADI

Sarıyıldız’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Mersin Valiliğince Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Polisin tedbirlerini sürdürdüğü Akdeniz Belediyesi'nde ise Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener'in sabah erkenden mesaiye gelerek çalışmaya başladığı öğrenildi.