Euro
12.4477
0.07%
Dolar
10.9357
-0.51%
Altın
636.5370
-0.28%
Borsa
1,891.28
4.76%
Bitcoin
578.791
-1.06%
BTXN Coin
37.73
0.29%
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Akdeniz'de 2 günde 3 deprem oldu

    Akdeniz'de 2 günde 3 deprem oldu

    Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede dün akşam saatlerinde iki deprem daha kaydedilmişti.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 05:19
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 05:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Akdeniz'in gündeminde iki gündür depremler var...

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    MERKEZ ÜSSÜ DATÇA

    Depremin 34,40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 185 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

    Akdeniz de 2 günde 3 deprem oldu #1

    DÜN AKŞAM AYNI BÖLGEDE 2 SARSINTI DAHA KAYDEDİLDİ

    Dün akşam saatlerinde aynı bölgede 4,9 ve 5,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.

    Akdeniz de 2 günde 3 deprem oldu #2

    Akdeniz de 2 günde 3 deprem oldu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir