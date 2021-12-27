Akdeniz'de 2 günde 3 deprem oldu

Akdeniz'de 2 günde 3 deprem oldu

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede dün akşam saatlerinde iki deprem daha kaydedilmişti.

Akdeniz'in gündeminde iki gündür depremler var...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Akdeniz olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

MERKEZ ÜSSÜ DATÇA

Depremin 34,40 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 185 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.

DÜN AKŞAM AYNI BÖLGEDE 2 SARSINTI DAHA KAYDEDİLDİ

Dün akşam saatlerinde aynı bölgede 4,9 ve 5,5 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedilmişti.