Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Merkezi

Türkiye deprem haberleri ile sarsılıyor...

Son olarak Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Son olarak Akdeniz'de meydana gelen depremin detaylarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesi üzerinden paylaştı.

AKDENİZ'DE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'dan gelen son dakika bilgisinde Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandığı kaydedildi.

Ayrıca, AFAD'ın verilerine göre saat 07:55 sıralarında gerçekleşen depremin derinliği ise 4.02 KM olarak kaydedildi.

AFAD SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

AFAD tarafından, X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Büyüklük:4.0 (Mw)

Yer:Akdeniz

Tarih:2024-11-17

Saat:10:55:17 TSİ

Enlem:34.38972 N

Boylam:32.35111 E

Derinlik:4.02 km

AFAD SON DEPREMLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ