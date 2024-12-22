Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz bölgesinde saat 14.53 sularında deprem meydana geldi.

4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Merkez üssünün Akdeniz olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.

DERİNLİĞİ 9 KİLOMETRE

Meydana gelen depremin derinliği ise 9.08 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 14.53'te gerçekleşen sarsıntının koordinatları da açıklandı.

AFAD PAYLAŞTI

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Büyüklük: 4.1 (Ml), Yer: Akdeniz, Derinlik: 9.08 km" ifadelerine yer verildi.

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Büşra Yıldız
Muhabir