Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre; Akdeniz bölgesinde saat 14.53 sularında deprem meydana geldi.
4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE
Merkez üssünün Akdeniz olduğu belirtilen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklandı.
DERİNLİĞİ 9 KİLOMETRE
Meydana gelen depremin derinliği ise 9.08 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 14.53'te gerçekleşen sarsıntının koordinatları da açıklandı.
AFAD PAYLAŞTI
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Büyüklük: 4.1 (Ml), Yer: Akdeniz, Derinlik: 9.08 km" ifadelerine yer verildi.
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