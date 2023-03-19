Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Türkiye, deprem felaketlerinin içinden geçiyor...
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler, 11 ilde etkili olarak büyük bir felakete yol açtı.
Yıkılan binlerce bina, 49 bini aşkın vatandaşa mezar oldu.
Sel felaketi yaşandı
Asrın felaketinde, şehirler de adeta enkaza döndü.
41'inci güne ulaşılan afette, yaralar hızlıca sarılmaya başlandı. Bunun üzerine 15 Mart'ta da sel felaketi yaşandı.
Akdeniz'de deprem meydana geldi
Felaketlerle mücadeleler devam ederken AFAD yeni bir depremi daha duyurdu.
Merkez üssü Akdeniz açıkları olan 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 11.44'te gerçekleşen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.