Datça ilçesi açıklarında saat 10.31 sıralarında 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.31’de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 296 kilometre mesafede Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre bölgelerde de hissedildi

Deprem, Datça ilçe merkezinin yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi.

Can ve mal kaybı yok

DHA'nın haberine göre, yerin 7.33 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.