Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem AFAD, saat 19.35'te merkez üssü Akdeniz olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyurdu.

Türkiye, 6 Şubat tarihinde büyük bir felaket yaşadı.

Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanılan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkıma neden oldu.

Korkunç depremde, 48 bini aşkın vatandaşımız can verdi...

Büyük felaketin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor..

Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, yeni bir sarsıntının haberini daha verdi.

Merkez üssü Akdeniz açıkları olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 19.35'te gerçekleşen deprem, yerin 4.22 kilometre derinliğinde meydana geldi..