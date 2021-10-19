Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem

Antalya Kaş açıklarında saat 8.32'de, 6.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 8.32'de gerçekleşen deprem, yerin 36.10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğunu bildirdi.

ANTALYA VE ÇEVRESİ DE HİSSETTİ

Deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.