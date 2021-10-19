Euro
10.8829
0.3%
Dolar
9.3331
0.02%
Altın
532.89
0.58%
Borsa
1.418
0%
Bitcoin
581.058
0.32%
EXEN Coin
20.63
2.07%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem

    Akdeniz'de 6.0 büyüklüğünde deprem

    Antalya Kaş açıklarında saat 8.32'de, 6.0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 19.10.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Akdeniz'in 130.19 kilometre açıklarında, 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 8.32'de gerçekleşen deprem, yerin 36.10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Antalya'nın Kaş ilçesine 189.11 kilometre uzakta olduğunu bildirdi.

    ANTALYA VE ÇEVRESİ DE HİSSETTİ

    Deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi.

    OLUMSUZ BİR DURUM YOK

    Deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Akdeniz de 6.0 büyüklüğünde deprem #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir