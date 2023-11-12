Akdeniz'de ABD askeri uçağı düştü

ABD, bir askeri eğitim uçağının Doğu Akdeniz'de düştüğünü duyurdu...
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığı'ndan konuya dair açıklama geldi.
Açıklamada, uçağın cuma akşam saatlerinde düştüğü belirtildi.
Askeir personel hakkında bilgi verilmedi
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.
Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.
ABD, İsrail'e cephane taşıyor
İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.
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