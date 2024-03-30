Akdeniz'de denizanası istilası: Balıkçılar çileden çıktı Denizanalarının istilasına uğrayan bölgede ağları yırtılan balıkçılar sitem ederken, konunun uzmanı Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Nasıl Marmara müsilaj ile bizi uyardı, bu olay da Akdeniz için bir uyarıdır" ifadelerini kullandı.

DHA

Antalya'da balıkçıların başı denizanalarıyla dertte...

Her yıl kış aylarında geçiş yapan denizanaları, bu sene popülasyonundaki artış nedeniyle kıyıya yakın alanlardan rahatlıkla görülebiliyor.

Balıkçıların balık popülasyonunu düşürmesinden şikayet ettiği denizanaları, ağları da dolduruyor.

Denizanaları ağları yırtıyor

Ağırlıkları 10 kilograma kadar ulaşan denizanaları nedeniyle birçok balıkçının ağları yırtılırken balıkçılar bu durumdan şikayet ediyor.

Denizanalarının geçişini yakından takip eden Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Türk ve Yunan kara sularında görülen denizanalarının Akdeniz'de popülasyonunun artması için gerekli ortamın kirlilik nedeniyle oluştuğunu söyledi.

"Bizim doğayı kirletmememiz, doğayı kendi haline bırakmamız gerekiyor"

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Denizanaları dışarıdan geldi ama çoğalması için Akdeniz'de ortam oluşmuş. Akdeniz can çekişiyor bir yerde. Bunlar bunun göstergeleri. Akdeniz'e girdi çok fazla. Denizanaları için ortam oluşmuş durumda, böyle olunca da popülasyonda da artış olması normal. Bu bir uyarıdır. Nasıl Marmara müsilaj ile bizi uyardı, bu olay da Akdeniz için bir uyarıdır. Bizim doğayı kirletmememiz, doğayı kendi haline bırakmamız gerekiyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de yaşanan kirlilik bu bölgede aşırı çoğalmalarına neden oldu." dedi.

"Balık yaklama oranları düştü"

Sürecin balıkçıları da mağdur ettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Şu anda Antalya Körfezi'nde balıkçılık yapanlar bundan çok muzdarip. Balıkçılar ağlarını denize attıklarında denizanası yakalıyor. Balık yakalama oranları düştü. Ağ denizanası dolduğu için balıkçılarımız balık yakalayamıyor. Üzerindeki toksinin de balıklar üzerinde etkisi var. Ağlarının yırtıldığını anlatan balıkçılar, bu işin ne olacağını ve ne kadar süreceğini sordu. Bunlar geçecek ama bir uyarıdır. Şu anda bir geçiş dönemindeyiz. Umarım yaza sarkmaz, mayıs gibi biteceğini düşünüyorum." diye konuştu.

"Arzuladığımız balığı bulamıyoruz"

Ağlarının denizanaları nedeniyle yırtıldığını söyleyen balıkçı Burhan İrtekin, "Denizde inanılmaz denizanası var. Amaçladığımız balığı bulamıyoruz. Çok kütleli bir hayvan olduğu için çıkarırken ağlarımızı yırtıyor. Öncesine göre tuttuğumuz balık sayısı 4'te 3 düştü." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)