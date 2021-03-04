Akdeniz'de Tükiye ve Mısır anlaşırsa ne olur

Akdeniz'de Tükiye ve Mısır anlaşırsa ne olur

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ile yaptığı açıklaması sonrası, gözler söz konusu anlaşmaya çevrildi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yunan basını, Mısır'ın bölgede Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak hidrokarbon arama ihalesine çıktığını duyurmuştu. Gelişme, Kathimerini gazetesinde "Kahire'den Ankara'ya açık kapı" şeklinde yorumlanmıştı.

ANLAŞMA YAPILIRSA KAZANÇ NE OLACAK

Konu üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kahire ile deniz yetki alanları konusundaki anlaşmaya olumlu yaklaştıklarını ifade etti. Çavuşoğlu'nun açıklamasının ardından "Mısır'la anlaşma yapılırsa, ne kazanılacak?" sorusu ortaya çıktı.

İŞTE TÜRKİYE VE MISIR'IN KAZANIMLARI

CNN Türk'te yayınlanan Mercek Altında programında Mısır konusuna değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada değinilen konu başlıkları şu şekilde:

- Mısır, Doğu Akdeniz'de 3 Kıbrıs adası büyüklüğünde bir alanı kazanacak.

-Türkiye, Doğu Akdeniz'deki güney sınırlarını ve Libya ile yapılan anlaşmayı garanti altına almış alacak.

- Mısır ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma rafa kalkmış olacak.

Akdeniz'de Türkiye ve Mısır anlaşırsa ne olur?