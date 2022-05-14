Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Akdeniz'deki turizm hareketleri hakkında değerlendirmelerini aktardı.

Türkiye'nin en büyük gelir kaynaklarından biri de turizm sektörü.

Pandeminin bitişinin ardından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye turizmi üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

Koronavirüs tedbirlerinin azalmasıyla birlikte birçok turist ,Türkiye'ye akın etmeye başladı.

2022 turizm sezonuyla ilgili sorularımızı yanıtlayan Akdeniz Turistik Otelciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, Akdeniz'deki turizm hareketlerini Ensonhaber'e değerlendirdi.

Akdeniz turizminde öne çıkanlar

Kavaaloğlu, 2022 turizm sezonu için şu konulara dikkat çekti:

Koronavirüs salgını sırasında güvenli tatil sestemi ile başarılı bir performans sergiledik.

2022 turizm sezonu bir önceki yılın rakamlarını aştıysa da beklenti daha yüksek.

Koronavirüs salgının nedeniyle insanların turizm seçenekleri daha izole alanların kapsayacak şekilde değişti.

Şu anda savaş halinde olan Rusya ve Ukrayna vatandaşları bizim için önemli bir pazardı.

Bu sezonda Avrupalı turistlerden büyük bir talep alıyoruz.

Özellikle İngilizlerin ilgisi ön plana çıktı.

Turizm sektörü her şartta kendisini geliştirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.

Akdeniz'de turizm hareketleri ikiye katlandı