Dolar
6.857
0.6207%
Euro
7.7375
0.8327%
Altın
1719.16
-0.6662%
Borsa
109555.95
-0.2544%
G. Altın
379.317
-0.0105%
Bitcoin
64130.66
-1.5297%
25ºC
İstanbul
Çok bulutlu 25 C
    Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılardan ortak eğitim

    Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılardan ortak eğitim

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.06.2020 - 19:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılardan ortak eğitim

    Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirdi.

    Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la sondaj faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlik sonrasında yapılan tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

    AKDENİZ'İN EN ETKİN DENİZ FİLOLARINA SAHİP İKİ KUVVET VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. Akdeniz’in en etkin denizaltı filolarına sahip iki Deniz Kuvveti arasında icra edilen eğitimler ile karşılıklı işbirliğinin artırılması sağlandı." denildi.

    Görüş Bildir