Akdeniz'de Türk ve İtalyan denizaltılardan ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Akdeniz'de Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltılarla deniz eğitimleri gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la sondaj faaliyetleri nedeniyle yaşanan gerginlik sonrasında yapılan tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından duyuruldu.

AKDENİZ'İN EN ETKİN DENİZ FİLOLARINA SAHİP İKİ KUVVET VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk ve İtalyan Deniz Kuvvetlerine ait denizaltılar tarafından 13 Haziran 2020 tarihinde Akdeniz’de Deniz Eğitimleri icra edildi. Akdeniz’in en etkin denizaltı filolarına sahip iki Deniz Kuvveti arasında icra edilen eğitimler ile karşılıklı işbirliğinin artırılması sağlandı." denildi.