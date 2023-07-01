Akın akın geliyorlar! Antalya'ya 6 ayda 5 milyonu aşkın turist geldi 2023 yılına başarılı bir giriş yapan Antalya’da turizm verileri yüzleri güldürüyor. 1 Ocak–10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 5 milyon 523 bin 624 olarak gerçekleşti.

İHA

Yaz sezonu Türkiye'de canlı geçiyor...

Yurdun dünyaca ünlü sahil kesimler, yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.

Bu illerden biri de turizmin başkenti Antalya.

Kentin her ilçesi sahili ve denizi ile ün salıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan kentte, hava yoluyla gelen tatilcilerin sayısı giderek artmaya başladı.

Antalya Valiliği de yaptığı açıklamayla sezonun henüz başındaki yoğunluğu gözler önüne serdi.

6 ayda 5 milyonu aşkın turist geldi

Alınan verilere göre 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasından Rusların ilk sırada yer aldığı turizmde sayı 5 milyon 523 bin 624 oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre artış oranı yüzde 29, sayısal olarak ise 1 milyon 239 bin 140 olarak gerçekleşti.

Ruslar ilk sırada

Yine aynı tarih aralığında 1 milyon 309 bin 267 turist sayısı ve yüzde 25,24’lük oran ile hava yoluyla Antalya’yı ziyaret eden Ruslar listenin ilk sırasında yer aldı.

Rusları 1 milyon 191 bin 62 turist sayısı ve yüzde 22,96’lık oran ile Almanlar, 520 bin 569 turist sayısı ve yüzde 10,03’lük oranla İngilizler takip etti.

İlk on ülke ise şöyle sıralandı: "Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Litvanya, İsrail ve Ukrayna".

Hava yoluyla gelişler yüzde 15 arttı

Antalya’ya hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın haziran ayına göre yüzde 15 artış göstererek 2 milyon 141 bin 809 oldu.

Geçen yıl ise haziran ayından gelen turist sayısı 1 milyon 869 bin 206’ydı. Bu verilerle sayısal olarak ise artış 272 bin 603 olarak gerçekleşti.

Yılın tamamında olduğu gibi ilk sırayı 525 bin 515 turist sayısıyla yine Ruslar aldı. Rusları 363 bin 444 ile Almanlar, 168 bin 785 ile Polonyalılar ve 168 bin 385 ile İngilizler takip etti.