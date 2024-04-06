Akın akın geliyorlar: Trakya'ya tatilci akını

Tatil heyecanı başladı...
Yurt genelinde 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’dan yola çıkarak tatil kentlerine doğru hareket eden sürücüler, Trakya yollarında yoğunluk oluşturdu.
Trafik durma noktasına geldi
Yenice kavşağı, Malkara kavşağı, Üniversite kavşağı gibi noktalarda oluşan yoğunluk sebebiyle çoğu zaman durma noktasına gelen trafikte seyreden sürücüler sıcak havanın da etkisiyle zor anlar yaşadı.
Tatilcilerin oluşturduğu yoğunluğun bayramın ilk gününe kadar artarak sürmesi bekleniyor.
Drone ile görüntülendi
İstanbul - Tekirdağ yolundaki trafik yoğunluğu drone ile de görüntülendi.
Gerekli önlemler alındı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube ekipleri de yollarda herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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