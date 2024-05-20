Akıncı İHA düşen helikopteri nasıl buldu: Dakika dakika keşif görevi İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin yerini belirleyen Akıncı İHA, Cumhurbaşkanlığından onay alınmasının ardından saat 23.30'da Batman'dan havalandı. Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlandı ve Akıncı İHA saat 06.45'te Türkiye'ye döndü.

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AA

Akıncı İHA bir kez daha Türk milletini gururlandı...

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterini bulan Akıncı İHA tarihi bir görev gerçekleştirdi.

Kısa sürede helikopterin enkazını bulan Akıncı İHA'nın görevi nasıl gerçekleştirdiği ise dakika dakika belli oldu.

MSB'ye yardım talebinde bulunuldu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'nın da bulunduğu helikopterin düştüğü bilgisinin alınmasının ardından Dışişleri Bakanlığı tarafından 19 Mayıs 2024 saat 20.00'de İran'ın gece görüşlü arama/kurtarma helikopter yardım talebi Milli Savunma Bakanlığına bildirildi.

Bunun üzerine Coguar tipi helikopter, derhal Diyarbakır'dan Van'a hareket etti.

Cumhurbaşkanlığından onay alındı

İran'ın helikopter talebine yönelik hazırlıklar devam ederken, bir yandan da Milli Savunma Bakanlığı tarafından saat 22.20'de yurt dışında İHA kullanılması için Cumhurbaşkanlığından onay alındı.

Saat 23.30'da Batman'dan havalandı

Kötü hava şartları nedeniyle helikopterin uçuş gerçekleştirememe ihtimali göz önüne alınarak, gece ve kötü hava şartlarında tespit ve görüş yetenekleri üst seviyede olan Akıncı İHA ile arama ve tespit yapılabileceği, talep edilmesi halinde hemen faaliyete başlanabileceği Dışişleri Bakanlığı üzerinden İran tarafına iletildi.

İran makamlarının Akıncı İHA teklifini kabul etmesi üzerine silahsız Akıncı İHA, saat 23.30'da Batman'dan havalanarak saat 00.45'te kaza bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı.

Bilgiler İran makamlarıyla paylaşıldı

Kaza kırım bölgesinde yapılan keşif gözetleme esnasında elde edilen bilgiler, İran makamlarıyla anlık paylaşıldı.

Saat 02.36'da kaza kırıma uğrayan helikopterle görsel temas sağlanarak enkazın koordinatları İran makamlarına ulaştırıldı.

Görevini tamamlayıp yurda döndü

Tüm devlet kurumları ve İran makamları ile ataşelikler üzerinden sürekli koordinasyon sağlandı.

Başarıyla görevini tamamlayan Akıncı İHA ise saat 06.45'te Türkiye hava sahasına döndü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)