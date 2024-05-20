İran'ın yeni korkusu: Akıncı İHA, füze merkezlerini görüntüledi Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter enkazının yerini bulamayınca Türk SİHA'larını devreye sokan İran, stratejik noktalarının erişimini de Türkiye'ye açtı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknoloji harikası Akıncı, dünya kamuoyunun bir kez daha gündeminde...

İran geçtiğimiz gün, helikopter kazası yapan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerini bulamayınca Türkiye'den, arama kurtarma yardımı için devreye girmesini istedi.

Türkiye'nin helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA ise, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek kaza noktasını buldu.

Akıncı'nın devreye girmesi ise İran'da başka panik havası yarattı.

"Füzelerimizin yeri ifşa oldu" korkusu

İran medyası ve ülkedeki sosyal medyası kullanıcıları, İran'da uçuş gerçekleştiren Akıncı İHA'sının, ülkenin askeri tesisleri ve füze merkezleri üzerinden uçtuğunu söyledi.



Özellikle füzelerin her seferinde İran tarafından nükleer tehdit olarak kullanılması sebebiyle bu uçuşun, ülkenin Türkiye'ye karşı yeni bir zafiyet açığı oluşturduğu düşünülüyor...

