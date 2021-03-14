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    AKINCI PT-2'den başarılı test uçuşu

    AKINCI PT-2'den başarılı test uçuşu

    AKINCI Prototip 2 İnsansız Hava Aracı, (AKINCI PT-2) Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla geçti.
    • AA
    • 14.03.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 09:05
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    Baykar Savunma'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, AKINCI PT-2 ile Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'nin başarıyla tamamladığı duyuruldu.

    Başarıyla sonuçlanan her testin AKINCI'yı göreve bir adım daha yaklaştırdığı belirtilen paylaşımda, "Bayraktar #AKINCI TİHA uçmaya devam ediyor. Semalarımızda hür ve özgür" ifadeleri yer aldı.

    "UÇSAN OLMUYOR, UÇMASAN OLMAZ"

    Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından AKINCI PT-2'nin yeni test görüntülerini takipçileri ile paylaştı.

    Bayraktar, AKINCI PT-2'nin iniş kalkış ve uçuş görüntülerini içeren videoyu "Yeni bir sabah... Yine bir test uçuşu... #AKINCI PT-2. O belki alıştı ama bizde heyecan, adrenalin, stres hala ilk günkü gibi... Kafamızın arkasında dönen şarkı. 'Uçsan olmuyor, uçmasan olmaz...' Semalarımızda hür ve özgür... #MilliTeknolojiHamlesi" mesajı ile duyurdu.

    AKINCI PT-2'den başarılı test uçuşu ViDEO

    AKINCI PT-2 den başarılı test uçuşu #1

    AKINCI PT-2 den başarılı test uçuşu #2

    AKINCI PT-2 den başarılı test uçuşu #3

    AKINCI PT-2 den başarılı test uçuşu #4

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