Baykar Savunma, AKINCI TİHA PT-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Dünyanın en büyük İHA-SİHA üreticilerinden Baykar'ın ürettiği yerli ve milli AKINCI TİHA'dan bir müthiş haber daha geldi.

Bayraktar AKINCI PT-3 bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

BAYKAR DUYURDU, AKINCI PT-3 SEMALARIMIZDA...

Baykar'dan yapılan açıklamada, ''Bayraktar AKINCI TİHA'nın uçuş testleri tüm hızıyla sürüyor! Bayraktar AKINCI PT-3 bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda hür ve özgür...'' denildi.

AKINCI PROTOTİP 3'TE İLK UÇUŞ HEYECANI

Uçuş öncesi açıklamada bulunan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "27 Mart 2021. Bugün AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu yapacak inşallah. Birazdan bütün kontrolleri tamamlayıp havalandırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

"BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Bayraktar test sonrası ise, "AKINCI Prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek." diye konuştu.