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AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladı
İlk milli Taarruzi İnsansız Hava Aracı "AKINCI PT-3" orta irtifa testini başarıyla tamamladı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, havalanma görüntülerini Twitter'dan paylaştı.
- İHA
- 10.04.2021 - 16:38
Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı’nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3'ün orta irtifa testi başarıyla tamamlandı.
SELÇUK BAYRAKTAR DUYURDU
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3’in orta irtifa testini video mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.
"SEMALARIMIZDA HÜR VE ÖZGÜR"
Bayraktar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "AKINCI PT-3 orta irtifa testini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bayraktar, paylaşımında “AKINCI PT-3 bir testi daha başarıyla tamamladı. Hani nasıl desem; Orta irtifada da akıyor. Semalarımızda hür ve özgür “ ifadelerine yer verdi.