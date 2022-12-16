Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen TRG-230-İHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vurulurken "Sınırları aşmaya devam ediyoruz" denildi.

Türkiye, savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik hamlesiyle çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor.

Her geçen gün daha iyi yöne evrilen savunma sanayide Bayraktar AKINCI TİHA, bir başarıya daha imza attı.

Roketsan'ın Twitter hesabından, TRG-230-İHA füzesinin atışına ilişkin paylaşım yapıldı.

"Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz"

Bayraktar'ın Akıncı TİHA'sından ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG230IHA ile 100 kilometre üzerindeki hedefin tam isabetle vurulduğu bildirilen paylaşımda, "Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz." denildi.

AKINCI TİHA, 100 km'nin üzerindeki hedefi tam isabetle vurdu

Menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arasında

AA'nın haberine göre; Çorlu'da Baykar Tesislerinden havalanan AKINCI TİHA, Sinop açıklarında 25 bin feet irtifadan TRG-230-İHA füzesini ateşlendi.

Böylece TİHA'dan bırakıldıktan sonra havada otonom ateşlenme yeteneği ile süpersonik hızda, kritik hedeflere kısa sürede etki etme kabiliyet SİHA'lara kazandırıldı.

Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor.

Gerçekleştirilen atış, Türkiye'de havadan karaya atılan ilk balistik süpersonik füze olma özelliğini taşıyor.